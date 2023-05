Jugendweihe-Auftakt im Vogtland: Ein Vorfall öffnet den Blick ins wahre Leben

Die Jugendweihesaison ist eröffnet. Die ersten vier von insgesamt 17 Veranstaltungen im Vogtlandkreis sind am Samstag in Oelsnitz und Rodewisch über die Bühne gegangen. Anhaltend hoch sind die Teilnehmerzahlen: In diesem Jahr erhalten vogtlandweit 724 Jugendliche die feierliche Jugendweihe, in Sachsen insgesamt 12.000.