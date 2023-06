Kästlemacher bekommen eine eigene Laube

An die Tradition der Akkordeontischler in der Musikindustrie, also die Kästlemacher, erinnert in Zwota eine neue Laube, die der Zimmermann André Schlott gebaut hat. Der Nachkomme der traditionsreichen Zwotaer Harmonikafirma Galotta schuf eine kunstvoll gestaltete Sitzgelegenheit in Eigenleistung, unterstützt von Sohn Clemens und Tino Trautzsch....