Kandidaten-Duell in Muldenhammer: So haben sich die Bewerber ums Bürgermeisteramt geschlagen

Philipp Sandner und Wolfgang Schädlich bewerben sich am Sonntag in einer Woche um die Nachfolge von Jürgen Mann. Im Wahlforum der „Freien Presse“ in Hammerbrücke gaben beide ihre Visitenkarte ab.

Philipp Sandner (33) oder Wolfgang Schädlich (55): Am Sonntag in einer Woche haben die Einwohner von Muldenhammer die Wahl, wer Jürgen Mann im Bürgermeisteramt nachfolgen wird. Mann tritt altersbedingt nicht mehr an und geht in den Ruhestand. Philipp Sandner, Marktleiter bei der RHG in Falkenstein, wurde von der CDU nominiert. Er stammt aus...