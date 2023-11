„Kartoffelpapst“ aus Unterwürschnitz wünscht sich Denkmal für die tolle Knolle

Zwei Jahrzehnte hat Winfried Taubner (88) über Kartoffelanbau in der Region geforscht. Nun hört er aus Alters- und Gesundheitsgründen auf. Die „vogtländische Knolle“ soll weiter popularisiert werden.

Auch ein Papst spürt die Last der Jahre. Das geht dem Papst im Vatikan nicht anders als Winfried Taubner in Unterwürschnitz. Beide in einem Atemzug zu nennen, scheint kühn. Doch den Beinamen „Kartoffelpapst“ hat sich der 88 Jahre alte Chronist aus dem Vogtland schon verdient. Zwei Jahrzehnte, vom Ortsjubiläum 2003 bis in die Gegenwart hat...