Kennzeichen führt Polizei in Bad Elster zu Unfallverursacher

Ein 40-Jähriger ist am Sonntag im Kurort auf winterglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand hoher Sachschaden. Der Mann flüchtete, überführt wurde er dennoch.

Weil der Unfallverursacher bei einem Zusammenstoß in Bad Elster von Zeugen beobachtet wurde, konnte die Polizei am Sonntag eine Unfallflucht rasch aufklären. Am Morgen fuhr der zunächst Unbekannte mit seinem Renault von der Parkstraße nach rechts in die Badstraße in Richtung Sohl ein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in dem...