Kim Wilde schickt Bad Elster auf Zeitreise in die 80er-Jahre

Für viele Besucher des Naturtheaters in Bad Elster dürfte es eine Zeitreise in die Jugend, die Kindheit oder einfach in die guten alten 80er-Jahre gewesen sein. Beim Konzert der britischen Pop-Ikone Kim Wilde am Freitagabend konnte sich keiner der rund 1500 Zuschauer der ausgelassenen Partystimmung entziehen – und zum Schluss hielt es...