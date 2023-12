Kind bei Autounfall nahe Oelsnitz schwer verletzt

Ein Drogentest bei der Unfallverursacherin fiel positiv aus.

Oelsnitz.

Bei einem Autounfall nahe Oelsnitz sind am Freitagnachmittag drei Personen verletzt worden, darunter auch ein Kind. Wie die Polizei mitteilte, war eine 28-Jährige mit ihrem Auto kurz vor 16 Uhr auf der S 307 in Richtung Oelsnitz unterwegs, als sie nach dem Abzweig Triebel in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Pkw einer 55-Jährigen frontal zusammenstieß. Das sechsjährige Kind im Fahrzeug der 55-Jährigen sowie die Fahrerin selbst wurden dabei schwer verletzt. Die 28-Jährige verletzte sich leicht, ein bei ihr vor Ort durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die S 307 blieb über vier Stunden voll gesperrt. (cbo)