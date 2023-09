Kleine Ausstellung macht Lust auf „Muha live“

Die 23. Auflage des beliebten Klingenthaler Mundharmonika-Festivals beginnt am Dienstag mit etlichen Veranstaltungen. Eine Ausstellung in Zwota stimmt bereits darauf ein.

Zwota Erinnerungen werden wach: Ach, weißt du noch – das war ein wunderbares Konzert? Mensch, das war doch diese tolle Truppe beim Auftritt im Walfisch! Hier, Seydel open – von Anfang eine klasse Idee! Ja, Erinnerungen werden wach an die zurückliegenden 22 Jahre Festival Mundharmonika live in Klingenthal. Unzählige Fotos sind in dieser Zeit...