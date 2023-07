Klingenthal: Postfiliale wechselt

Am Freitag schließt Andreas Döhla die Filiale der Deutschen Post in der Klingenthaler Kreuzstraße 6. Dafür öffnet Anne Hennig am Montag eine Filiale in der Schlossstraße 1a.

Nach drei Jahren schließt Andreas Döhla am letzten Juni-Tag die Filiale der Deutschen Post in der Klingenthaler Kreuzstraße 6. Dafür nennt er Gründe: „Im letzten Jahr hat die Post ihre Provisionssätze gesenkt. Das konnte ich nicht durch den Verkauf von Spielwaren und Büroartikel ausgleichen. Die habe ich im Geschäft auch angeboten“,... Nach drei Jahren schließt Andreas Döhla am letzten Juni-Tag die Filiale der Deutschen Post in der Klingenthaler Kreuzstraße 6. Dafür nennt er Gründe: „Im letzten Jahr hat die Post ihre Provisionssätze gesenkt. Das konnte ich nicht durch den Verkauf von Spielwaren und Büroartikel ausgleichen. Die habe ich im Geschäft auch angeboten“,...