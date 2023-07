Klingenthal: Verbraucherzentrale stellt roten Beratungsbus offiziell in Dienst

Das Bild, das sich am Freitag auf dem Klingenthaler Marktplatz bot, soll sich jetzt an jedem letzten Freitag im Monat wiederholen: Dann kommt der rote Bus der Verbraucherzentrale Sachsen samt Beratungsangebot nach Klingenthal. Am Freitag wurde dessen Tour offiziell eröffnet.