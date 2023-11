Klingenthal: Zweiter Bandabend mit Neuauflage der Band Innovation

Im Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft gibt es am Samstag vier Stunden Musik nonstop.

Der große Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft Klingenthal steht am Samstag ganz im Zeichen der Musik. Die ortsansässige Band See The Light um Bandchef Stefan Leistner lädt zum zweiten Bandabend ein. Ab 17 Uhr gibt es vier Stunden Musik nonstop, unter anderem mit der Band Kontrast und der Schlosser-House-Band aus Zwota. „Besonders freuen...