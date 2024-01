Klingenthaler Café B: Neue Veranstaltungsreihe will Menschen zusammenbringen

Die seit 2006 bestehende Einrichtung wird vom Freistaat Sachsen in diesem Jahr mit 30.000 Euro für eine Halbtagsstelle unterstützt.

Island, die Insel aus Feuer und Eis, auf der die Natur derzeit mächtig brodelt, ist am Montag, 19 Uhr, Thema eines Vortrags im Klingenthaler Café B. Gestalten wird den Abend Rüdiger Muck. Der Klingenthaler unterrichtet am katholischen Peter-Breuer-Gymnasium in Zwickau. Der Vortrag ist der Auftakt für ein neues Projekt mit weiteren...