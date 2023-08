Klingenthaler Seydel-Team reist ins Mekka der Mundharmonikaspieler

Vom 15. bis 20. August findet im Sheraton Westport Chalet in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri die 60. Auflage der SPAH-Convention statt. SPAH steht für Society for the Preservation and the Advancement of the Harmonica (Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der Mundharmonika) und der SPAH-Kongress gilt als der Treffpunkt der...