Knackig nackig: Erlbacher Fußballer geben ihr letztes Hemd

Nach der erfolgreichen Stickerstars-Aktion 2022 hat der BC Erlbach zwei neue Projekte. Wie er den Nachwuchs fördert und aus einem Aprilscherz ein besonderer Kalender wurde.

Dass die Vogtlandliga-Fußballer des BC Erlbach ihren eigenen, ganz besonderen Kalender fürs 2024 haben, das hatten sie so gar nicht geplant. Aber am 1. April 2022 wurde ein „Mannschaftskalender für 2023“ in den sozialen Netzwerken angekündigt. „Wir haben das bei anderen Vereinen gesehen und gedacht, dass wir das auch mal probieren, weil...