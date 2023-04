Kreistag bekommt Ältestenrat

Plauen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Donnerstag der Bildung eines Ältestenrates zugestimmt. Das Gremium soll künftig aus den Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag vertretenen Parteien bestehen, einmal monatlich tagen und eine bessere Abstimmung zwischen Landrat Thomas Hennig (CDU) und Kreisräten ermöglichen. Dabei soll es auch um die Tagesordnungen der anstehenden Kreistags- sowie Ausschusssitzungen gehen. Mit dem neuen Gremium kommen auf den Landkreis auch Mehrkosten zu: Die Teilnehmer der Runde erhalten das übliche Sitzungsgeld, das sich auch nach der Dauer der Beratungen richtet. Ältestenräte haben auch viele Stadträte der Region, etwa jene in Plauen und Oelsnitz. (su)