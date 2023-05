Kurzarbeit bei Akkordeon-Firma

Klingenthal.

Kurzarbeit ist derzeit bei der Weltmeister Akkordeon Manufaktur in Klingenthal angesagt. Das bestätigte Geschäftsführer Frank Meltke. Nach seinen Worten hat Sachsens letzter Akkordeon-Hersteller neben den Corona-Nachwirkungen, den Handelssanktionen gegenüber Russland durch dessen Überfall auf die Ukraine sowie den steigenden Energiekosten nun auch noch mit enormen Zulieferproblemen zu kämpfen. So fehle unter anderem seit Wochen Leder aus Italien für die Bälgefertigung. Ein Ersatzprodukt erwies sich als nicht verwendbar. Die Kurzarbeit gelte zunächst diese und nächste Woche. "Wenn die Lederlieferung eintritt, wird zunächst die Bälgeabteilung die Arbeit sofort wieder aufnehmen", kündigte Frank Meltke an. (tm)