Leichtes Schwarmbeben am Donnerstagfrüh in Klingenthal registiert

Mehr als 20 Erschütterungen von der Erdbebenwarte Collm der Universität Leipzig aufgezeichnet

Ein leichtes Erdbeben trat am Donnerstagfrüh in Klingenthal auf, das aber mit einer Intensität von 1,0 kaum zu spüren war. Insgesamt registrierte die Erdbebenwarte Collm der Universität Leipzig im Laufe des Vormittags rund 20 ganze leichte Erschütterungen. Die Bebenherde lagen dabei in einer Tiefe zwischen fünf und zwölf Kilometern....