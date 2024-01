Mann bei Unfall in Arnoldsgrün verletzt

Der Kollision vorausgegangen war ein Vorfahrtsfehler. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 14.000 Euro.

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen an einer Kreuzung in Arnoldsgrün ereignet. Eine 64-jährige Frau befuhr gegen 5.40 Uhr mit ihrem Skoda die Dorfstraße in Richtung der Oelsnitzer Straße. Als sie dann nach links auf die Oelsnitzer Straße in Richtung Schöneck abbiegen wollte, stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten Renault eines...