Markneukirchen ehrt zwei Einwohner mit Bürgerpreis

Die Auszeichnung geht an Marcus Konschak, der in Erlbach viel bei Fotos und Werbung anpackt, und den Mannschaftsleiter der Ringer, Jörg Guttmann.

Die Träger des Bürgerpreises in Markneukirchen stehen fest: Die Auszeichnung geht dieses Jahr an Marcus Konschak, der sich in Erlbach auf vielfältige Weise um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, und den Mannschaftsleiter des Ringer-Bundesligisten AV Germania Markneukirchen, Jörg Guttmann. Die Ehrung übergaben in öffentlicher...