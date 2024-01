Markneukirchen: „Freie Presse“ verlost Freikarten für Neujahrskonzert

Am Samstag, 13. Januar spielt das Sinfonieorchester Markneukirchen in der Musikhalle Werke von Komponisten, deren Nachname mit B beginnt.

Mit dem Neujahrskonzert in der Musikhalle Markneukirchen am 13. Januar, 19 Uhr sorgt der Verein Internationaler Instrumentalwettbewerb für einen schwungvollen Jahresstart in der Musikstadt. „Freie Presse“ verlost für das Programm des Sinfonieorchesters Markneukirchen fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen will, sollte bis Mittwoch, 10....