Markneukirchen: Innung wählt neuen Obermeister

Geigenbaumeister Udo Kretzschmann ist Nachfolger von Zupfinstrumntenbaumeister Steffen Meinel, der sechs Jahre an der Spitze gestanden war.

Die Innung des vogtländischen Musikinstrumenten-Handwerks Markneukirchen hat einen neuen Obermeister gewählt. Geigenbaumeister Udo Kretzschmann steht an der Spitze der 1677 gegründeten ältesten Innung ihrer Zunft in Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Zupfinstrumentenbaumeister Steffen Meinel an, der die Innung seit Januar 2018 führte. Zu...