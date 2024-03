Markneukirchen: Neue Wählergemeinschaft will in den Stadtrat

Am 7. März findet in der Gaststätte Berghof Markneukirchen die Aufstellungsversammlung der „Bürger für Markneukrichen“ statt. Welche Ziele haben sie?

Bei der Wahl am 9. Juni will eine neue Wählergemeinschaft in den Markneukirchner Stadtrat einziehen. Am Donnerstag, 7. März ist 19 Uhr zur Aufstellungsversammlung der „Bürger für Markneukirchen“ in die Markneukirchner Gaststätte Berghof am Bozener Weg eingeladen. Mitmachen können Markneukirchner ab 18. Die neue Formation will sich „als...