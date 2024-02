Markneukirchen: Verlängerte Bushaltestelle hat Konsequenzen

Am Förderschulzentrum an der Wohlhausener Straße wird die Sicherheit für Schüler verbessert. Was das für das Parken in diesem Bereich bedeutet.

In Markneukirchen wird ab 26. Februar die Sicherheit der Schüler des Förderschulzentrums Oberes Vogtland an der Wohlhausener Straße verbessert. In Absprache mit Polizei und Landratsamt wird die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Klingenthal verlängert. Darüber informierte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) auf Anfrage von „Freie Presse"....