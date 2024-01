Markneukirchen will Haus mit markantem Wandbild verkaufen

2011 hatte die Stadt das Gebäude Bismarckstraße 9 mit der Darstellung des heimischen Musikinstrumentenbaus gekauft. Am Montag wird entschieden, ob es mit dem Nachbarhaus an Privathand veräußert wird.

Die Stadt Markneukirchen will die Nachbarhäuser Bismarckstraße 7 und 9 in der Innenstadt für insgesamt 20.000 Euro an eine private Interessentin verkaufen. Über das Grundstücksgeschäft in der Innenstadt befindet am Montag der Verwaltungsausschuss des Stadtrats, der ab 17 Uhr öffentlich im Rathaus tagt. Vor allem das Reihen-Endhaus ist...