MDR-Reihe „Unterwegs in Sachsen“ kommt am Samstag aus dem Vogtland

„Mit dem Moosweibel im Tal der Göltzsch“ bringt bekannte Gesichter auf die Mattscheibe.

Die MDR-Reihe „Unterwegs in Sachsen“ kommt an diesem Samstag aus dem Vogtland. Titel der Sendung, die ab 18.15 Uhr ausgestrahlt wird: „Mit dem Moosweibel im Tal der Göltzsch.“ Moderator Alex Huth begibt sich in der Vorweihnachtszeit in die Tiefen des märchenhaften immergrünen vogtländischen Waldes. Unter anderem mit dabei: die...