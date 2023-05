Meditationszentrum öffnet seine Türen

Triebel.

Die Vipassana-Vereinigung Deutschland lädt am morgigen Sonntag zum Tag der offenen Tür ins Meditationszentrum Dhamma Dvara nach Triebel, Alte Straße 6 ein. Besucher sind in der Zeit von 13 bis 17 Uhr eingeladen, das Anwesen zu besichtigen und sich über die regelmäßigen Meditationskurse zu informieren. Die Meditationstechnik Vipassana wird in zehntägigen Kursen gelehrt. In den Jahren vor der Coronapandemie nahmen etwa 2500 Interessen pro Jahr an den Kursen teil. (hagr)www.dvara.dhamma.org