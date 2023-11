Mobilfunk und 5G am Montag wieder Thema im Schönecker Stadtrat

Zuletzt gab es im September 2022 zu dem Thema eine Informationsveranstaltung, die sehr kontrovers verlief. Zahlreiche Bürger äußerten damals Bedenken zum Vorhaben.

Neue Informationen zur Standortauswahl 5G in Schöneck stehen am Montag auf der Tagesordnung des Stadtrates, der ab 19 Uhr im Rathaus tagt. Wie die Stadt in der Oktober-Ausgabe des Amtsblattes informierte, hat der Anbieter Telefónica einen Suchkreis für einen neuen Standort vorgegeben. Bisher seien alle vonseiten der Stadt vorgeschlagenen...