Mountainbike-Star Lukas Knopf eröffnet Pumptrack in Adorf

Die neue Sportanlage am Rande der Innenstadt soll am 24. September übergeben werden. Es sind nur noch Restarbeiten nötig.

Für die Eröffnung der neuen Freizeitroller-Strecke an der Lessingstraße hat die Stadt Adorf einen großen Namen der Szene an Land gezogen: Mountainbike-Profi Lukas Knopf aus Adorf, Weltmeister im BMX-Fahrern und Youtuber, wird am Sonntag, 24. September die Pumptrack einweihen. Das teilte Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) mit. Voraussichtlich um...