Muldenhammer tritt Vereinbarung bei

Muldenhammer.

Der Gemeinderat Muldenhammer hat seine Zustimmung zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung über Interkommunale Zusammenarbeit in oberes Vogtland gegeben. Die Studie war kürzlich in Markneukirchen im Beisein von Bürgermeistern sowie Stadt- und Gemeinderäten vorgestellt worden. "Die Kooperation bietet die Möglichkeit, im Interesse der Bürger die Kräfte in den Verwaltungen zu bündeln. Das wird inzwischen auch schon intensiv praktiziert", unterstrich Bürgermeister Jürgen Mann (Freie Wähler). Die Gemeinde Muldenhammer hilft unter anderem personell im Einwohnermeldeamt Schöneck mit aus, wie informiert wurde. (tm)