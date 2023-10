Mutmaßlicher Mörder aus Tschechien in Oelsnitz verhaftet

Weil er randaliert hatte, wurden die Beamten gerufen

Die Polizei hat in Oelsnitz einen tschechischen Staatsbürger festgenommen, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Ihm wird in seiner Heimat ein Mord zur Last gelegt. Darüber informierte die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage von „Freie Presse“. Der 38-Jährige hatte am Mittwoch vor der Sparkasse in Oelsnitz randaliert. Daraufhin...