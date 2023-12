Nach Absage aus Muldenhammer: Klingenthal will mit dem Projekt für Energiemanager nun wahrscheinlich allein durchstarten

Oberbürgermeisterin Judith Sandner (Freie Wähler) kündigte an, das Thema erneut zu besprechen und wieder in den Stadtrat zu bringen. Der hatte das zunächst gemeinsam geplante Projekt schon gebilligt.

Auch nach der Absage des Gemeinderates Muldenhammer für ein gemeinsames Energiemanagement mit Klingenthal will Oberbürgermeisterin Judith Sandner (Freie Wähler) an dem Vorhaben festhalten und es möglicherweise allein in Klingenthal umsetzen. „Wir brauchen definitiv einen Energiemanager“, betonte sie auf Anfrage. Der Stadtrat hatte das...