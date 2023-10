Nach Baumfällungen: Sachsenforst lädt ins Röhrholz ein

Im Oelsnitzer Stadtwald findet am Dienstag eine Exkursion mit dem Revierleiter statt. Angesprochen sind Waldbesitzer und interessierte Bürger.

OelsnitzNach den jüngsten Baumfällungen im Röhrholz scheinen Fragen garantiert: Am Dienstagnachmittag lädt der Staatsbetrieb Sachsenforst zu einer Exkursion in den Oelsnitzer Stadtwald Röhrholz ein. Geleitet wird die Tour von Thomas Liebetrau, Leiter des Forstreviers Oelsnitz. Treffpunkt ist 14 Uhr an der Forststraße in Oelsnitz oberhalb der...