Nach großem Stromausfall: Mitnetz verhandelt mit Firma

Von dem Sekunden dauernden Spannungsabfall waren am 30. Oktober 15.000 Kunden betroffen. Was die Unterbrechnung am Nachmittag hervorrief, steht fest.

Nach einem großen Stromausfall am Nachmittag des 30. Oktober verhandelt der Stromnetzbetreiber Mitnetz Strom mit der Firma, in deren Auftrag der Baum gefällt wurde, der für den Ausfall sorgte. Dabei handelt sich um einen Baum, der im Bereich des Plauener Ortsteils Stöckigt in die Hochspannungsleitung Herlasgrün-Droßdorf stürzte, so David...