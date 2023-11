Nach Starkast-Abbruch: Was mit dem Naturdenkmal Stieleiche Bad Elster jetzt passiert

Im August brach ein Hauptast und sorgte für eine gefährliche Situation in der Nachbarschaft. Jetzt liegt ein Gutachten zum fast 330 Jahre alten Baum am Heißenstein vor.

Es muss gehandelt werden, nachdem am 21. August ein Hauptast des Naturdenkmals Stieleiche Heißenstein in Bad Elster abbrach. Das Landratsamt hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, nachdem der fast einen halben Meter dicke Ast auf Privatgrund stürzte, einen Sitzpavillon knapp verfehlte und eine Stromleitung mitriss. Ergebnis des Gutachtens: An...