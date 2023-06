Nach TV-Show: Großes Echo für Elsteraner Tänzerinnen

Nach der Show ist vor der Show: Die Tänzerinnen vom Elsteraner Fosnetclub sind am Wochenende beim Brunnenfest in Bad Elster zu erleben. Darauf richten sie in diesen Tagen bereits wieder ihren Fokus. Doch der große Auftritt in der MDR-Live-Show „Damals war’s“ sorgt auch Tage danach für ein großes Echo.