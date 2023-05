Nach Vandalismus: Bürgermeister will Belohnung aussetzen

Breitenfeld/Markneukirchen.

Die Bänke seien zu einem "Lagerfeuer" aufgetürmt worden, bevor sie von Unbekannten in Brand gesteckt wurden. Von einer weiteren Bank wurden die Holzplanken abgerissen und ebenfalls verbrannt. Die Polizei beziffert den Schaden auf insgesamt 700 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.45 Uhr. Sachbeschädigungen gab es im Bad bereits, aber noch nie so massiv, sagt Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos), selbst Breitenfelder. Keine Bank blieb verschont, einiges landete im Wasser, eine Bank ist Schrott, andere zu reparieren. Meinel will eine Belohnung zur Ergreifung der Täter aussetzen und die Polizei bitten, am Bad präventiv Streifen vorbeizuschicken. Es werden Zeugen der Tat gesucht. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter Ruf 03741 140 melden. (tb)