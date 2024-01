Nervosität und Vorfreude vor großem Auftritt: Oelsnitzer Schüler bieten in Bad Elster ein emotionales Theaterstück dar

Die Schüler vom Theater-Grundkurs des Julius-Mosen-Gymnasiums Oelsnitz stehen diese Woche zweimal auf der Bühne im König-Albert-Theater in Bad Elster. Sie spielen ein selbst inszeniertes Theaterstück.

Auf der Bühne ein selbsterdachtes Theaterstück vor großem Publikum zu spielen und präsentieren zu können, kommt für Schüler nicht alle Tage vor. Doch 20 Schülerinnen und Schüler des Theater-Grundkurses vom Julius-Mosen-Gymnasium in Oelsnitz stehen jetzt kurz vor ihrem Auftritt im König-Albert-Theater in Bad Elster. Am Donnerstag und...