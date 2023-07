Neue Ausstellung im Museum Auerbach

Die in Marieney ansässige Vogtländische Literaturgesellschaft präsentiert sich und ihren Namensgeber Julius Mosen in einer Sonderausstellung. Was zu sehen ist.

Leseland Vogtland: 350 Bücher von 230 regionale Autoren über das Vogtland präsentiert die Vogtländische Literaturgesellschaft „Julius Mosen" derzeit im Museum Auerbach. „Der Fundus zeugt vom geistig-kulturellen Potenzial der Region", zeigt Dr. Frieder Spitzner auf. Er steht seit 2006 der Vogtländischen Literaturgesellschaft vor....