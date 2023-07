Neue Ausstellung in Bad Elster: Zwischen Paradies und Apokalypse

Zwar duftet es in der Kunstwandelhalle Bad Elster zurzeit nicht nach Pinien, Meer und Korkeichen – rein optisch jedoch fühlt man sich wie in südlichen Gefilden. Grund dafür ist die Ausstellung „Zwischen den Welten“ von Elke Daemmrich. Die Dresdnerin lebt seit 1994 auch in Frankreich und sie lässt dortige Eindrücke und Impressionen in...