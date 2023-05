Neue Open-Air-Jukebox in Bad Elster

Direkt am Pavillon gegenüber des Königlichen Kurhauses in Bad Elster wurde jetzt eine neue Jukebox aufgestellt. Per Knopfdruck lassen sich, kostenlos, sechs Titel aus unterschiedliche Musikrichtungen abspielen. Walzer, Tango, Boogie, Discofox, Salsa und Kids-Disco können ausgewählt werden. Sylvia und Andreas Ebersbach (im Bild) vom Elsteraner...