Neuer Höhepunkt bei Schockanrufen: Senioren verlieren große Vermögen

Die Polizei hat am Freitag erneut vor Betrügern gewarnt. In Oelsnitz verlor eine Frau Vermögen in fünfstelliger Höhe

Eine Oelsnitzer Seniorin wurde nach einem Schockanruf um einen niedrigen fünfstelligen Betrag gebracht. Ein angeblicher Polizeibeamter hatte sich am Donnerstagvormittag bei der Frau im Vogtland gemeldet und ihr vorgegaukelt, ihre Enkelin hätte einen Unfall verursacht und benötige eine Kaution, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Gegen 14.15 Uhr...