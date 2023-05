Neuer Stern am vogtländischen Musikhimmel: Die Blech-Socken heben ab

Um das Publikum mitzureißen und gefühlsmäßig in Wallung zu bringen, brauchte es keine besondere Animation: Bereits der erste Titel - die vom musikalischen Leiter Niklas Liebscher komponierte Brass-Socks-Hymne - und der anschließende Glenn-Miller-Kultsong "In The Mood" reichten aus, um das altehrwürdige König-Albert-Theater zum Beben bringen. Daran...