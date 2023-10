Norma in Adorf will sich deutlich erweitern

Die Verkaufsfläche an der Markneukirchner Straße soll von 800 auf weiter über 1100 Quadratmeter erweitert werden. Was die Gründe für das Bauvorhaben des Discounters sind.

Der Norma in Adorf soll um mehr als 300 Quadratmeter Verkaufsfläche in einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb verwandelt werden. Mit entsprechenden Erweiterungsplänen beschäftigt sich am kommenden Dienstag der Technische Ausschuss des Stadtrates. Er tagt ab 19 Uhr öffentlich im Ratssaal. Der bisherige Markt an der Markneukirchner Straße...