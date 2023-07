Oberland: Ferienangebote zwischen Elstergarten und Freilichtmuseum

In der dritten Woche der Sommerferien gibt es viele Angeboten für Ferienkinder im Oberland. So lädt die Kinder- und Jugendarbeit der Volkssolidarität ins Oelsnitzer Bad Elstergarten ein. Am Montag geht es 14 Uhr um Wickeltechnik mit Wolle, 16 Uhr wird Tischtennis gespielt. Am Dienstag entstehen ab 14 Uhr Schlüsselanhänger mit Schrumpffolie,...