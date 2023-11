Oelsnitz: 91-Jähriger kracht auf Fahrschulauto

Bei einem Unfall wurden am Donnerstag auf der B 92 zwei Personen leicht verletzt.

Unfall auf der B 92 am Abzweig nach Taltitz: Am Donnerstagnachmittag war ein 91-Jähriger mit seinem Dacia die B92 aus Oelsnitz kommend in Richtung Plauen unterwegs. Als er nach links in Richtung Taltitz abbiegen wollte, übersah er einen vor ihm stehenden Pkw BMW. Der am Steuer sitzende 17-jährige Fahrschüler und der 62-jährige Fahrlehrer auf...