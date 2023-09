Oelsnitz: Bushaltestelle nach Bürgerkritik verlegt

Bislang gab es einen Halt im Kurven- und Einmündungsbereich. Der neue Standort ist deutlich besser einsehbar. Aber auch hier musste in den Verkehr eingegriffen werden.

Kreuzgefährlich war es nach dem Urteil von Anwohnern bislang an der Bushaltestelle Heppeplatz Steig A in Oelsnitz. Sie befand sich im direkten Einmündungsbereich der Bahnhofstraße und Schleizer Straße, zudem in einer Kurve. Aus und in Richtung Stadtteil Raschau wird dort oft das Tempo nicht verringert und nicht angehalten, schlecht einsehbar...