Oelsnitz ersetzt alle Parkautomaten durch neue

Die Stadt Oelsnitz lässt im Sommer ihre bisherigen Parkautomaten durch neue ersetzen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrates hat einstimmig den Kauf von sechs Automaten für 31.200 Euro brutto von der Firma Hetronic aus Leipzig beschlossen. Die bestehenden Automaten (zwei am Marktplatz, drei an der Rosa-Luxemburg-Straße und einer am...