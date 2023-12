Oelsnitz: Kundin kippt um, Drogerie-Personal eilt zu Hilfe

Nach einer Blutspende zog es einer Vogtländerin beim Einkaufen plötzlich die Beine weg. Über die erfahrene Unterstützung in der Not ist sie dankbar.

Einen großen Schreckmoment hat am Dienstag eine Vogtländerin (Name der Redaktion bekannt) beim Einkaufen in der Oelsnitzer Innenstadt erlebt. Nach einer zuvor geleisteten Blutspende kippte die Frau in der Müller-Drogerie plötzlich um. Ihr Glück: Das Personal reagierte rasch und umsichtig - es brachte etwas zum Unterlegen und zu trinken und...