Oelsnitz: Mobile Beratung der Verbraucherzentrale läuft wieder an

Die Verbraucherschützer aus Auerbach beraten auch in diesem Jahr einmal im Monat in Oelsnitz, Klingenthal, Adorf und Bad Elster.

Mit dem neuen Jahr hat die Beratungsstelle Auerbach der Verbraucherzentrale Sachsen wieder ihre mobilen Beratungen in vier Städten des oberen Vogtlandes aufgenommen. Am Freitag sind die Ansprechpartner in Oelsnitz von 9 bis 13 Uhr anzutreffen. Das Infoangebot findet diesmal im Rathaus und nicht auf dem Marktplatz statt, so...