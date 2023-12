Oelsnitz: Stadtanzeiger und neue Homepage werden 2024 Thema

Der Internet-Auftritt der Kommune wird eine Aufgabe für den neuen Wirtschaftsförderer Peter Wollmann. Die Zustellung des Amtsblattes ist als Dauer-Aufgabe bei dem Thema angedockt.

In der Stadt Oelsnitz soll kommendes Jahr die seit langem geplante neue Homepage an den Start gehen. Die Umsetzung des Themas werde eine Aufgabe für den neuen Wirtschaftsförderer und Stadtsprecher Peter Wollmann, sagte Hauptamtsleiter Hannes Schulz auf Anfrage von „Freie Presse“. In Oelsnitz sind bereits im Haushalt des laufenden Jahres...